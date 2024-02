Zagueiro do Corinthians conta sensação de jogar como goleiro no dérbi: 'Desespero'

O zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians, contou qual foi a sensação de jogar como goleiro nos minutos finais do clássico contra o Palmeiras, no último domingo. O atleta acabou tendo que assumir a função, já que Cássio foi expulso e o técnico António Oliveira já tinha feito todas as alterações permitidas.

"Loucura, desespero total. Estava desesperado para acabar o jogo logo. O grupo está de parabéns, lutou até o final, e graças a Deus conseguimos o empate", comentou Gustavo, que ainda ganhou uma camisa de Cássio no vestiário.

"Quando cheguei no vestiário, o Cássio falou 'essa é sua'. Agradeci a ele, a gente estava conversando, o Yuri disse que iria (para o gol). Falei que precisávamos marcar, buscar o resultado, e disse que iria. Graças a Deus conseguimos o empate em um jogo muito difícil", completou o camisa 13 na zona mista com os repórteres.

Gustavo deixou passar uma bola finalizada pelo zagueiro Murilo nos últimos instantes de jogo, mas viu seu companheiro Raniele realizar boa intervenção, evitando o que seria o terceiro gol do Palmeiras.

Para o compromisso contra a Ponte Preta, no dia 25, o Corinthians não contará com Cássio por conta da expulsão. A tendência é que Carlos Miguel assuma a vaga do Gigante, enquanto Gustavo Henrique siga como titular na sua função de origem, na zaga.

O Corinthians ainda briga para garantir uma vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. A equipe está na lanterna do grupo C do Estadual, com 10 pontos.

O próximo compromisso do Timão é contra o Cianorte, na quinta-feira (22), pela primeira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá-PR.

