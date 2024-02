Vice do Fla sobre conversa por Léo Ortiz: 'Vontade do jogador é explícita'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Membros da diretoria do Flamengo concederam entrevista coletiva na tarde de hoje (19), após a apresentação de Matías Viña, e falaram sobre negociações no mercado da bola. Marcos Braz, vice de Futebol, comentou as tratativas pelo zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino.

A vontade do jogador é explícita, até por ele. A gente agradece a escolha, o entendimento de que, para a carreira dele, a vinda para o Flamengo seria importante, mas a gente também respeita, e muito, a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida, a gente tem o nosso limite financeiro. Temos até o dia 7 de março para definir Marcos Braz

O que eles disseram

Léo Ortiz

Marcos Braz: "A vontade do jogador é explícita, até por ele. Ele já externou isso, inclusive, para os dirigentes do Bragantino. A gente agradece a escolha dele, o entendimento de que, para a carreira dele, a vinda para o Flamengo seria importante, mas a gente também respeita, e muito, a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida sobre o atleta, a gente tem o nosso limite financeiro, o nosso entendimento de mercado, até quanto a gente pode gastar. Isso faz parte. Temos até o dia 7 de março para definir.

Esse é o prazo legal, que se pode inscrever o jogador. Fora disso, não tenho muito a acrescentar. As coisas andaram, mas não evoluíram no tamanho que se pudesse ficar otimista ou achar que já estaria próximo de fazer.

Acho que tem a possibilidade do jogador vir, até em função até do jogador, que deixa claro. Agora, é ter tranquilidade para ver se a gente consegue subir um pouco mais nas propostas e eles descerem. Mas isso é uma via de mão dupla. Se pensar que é via de mão única, não terá muito sucesso. Mas o Flamengo externa e não se preocupa com isso, até porque já contratamos De la Cruz, Viña, e estamos muito tranquilos no prosseguimento dessa janela, e o Flamengo terá essa tranquilidade".

Bruno Spindel: "Como é um processo longo de negociação, e ajuste de parte a parte... Quando o processo é longo, e a diferença de valores começa muito grande, neste estágio que está, qualquer pequena mudança, é muito difícil. As distâncias diminuíram muito, mas quando está no limite de parte a parte, fica mais difícil. Tem o limite financeiro, de mercado.

A gente já vem qualificando o elenco na janela. O elenco é muito qualificado, em todas as posições, inclusive na zaga. A gente precisa de elenco para a temporada, são muitos jogos. Confiamos muito no elenco, mas tudo que pudemos fazer para subir o nível, vamos fazer e o Leo seria nessa linha".

Gramado do Maracanã

Marcos Braz: "Essa empresa parece que está há bastante tempo, contratada pelo consórcio do Maracanã, nada tem a ver com o futebol do Flamengo. Não posso dizer se posso trocar [a empresa] ou não porque a decisão não é minha.

Em relação ao gramado, acho que vou ser até repetitivo. Muitas vezes se fala que o gramado não estaria tão bom por causa do excesso de jogos. Mas não temos como falar em excesso de jogos em fevereiro. Tenho de dar algumas justificativas, mas quem tem de dar maior explicação é quem toma conta do gramado".

Thiago Maia

Bruno Spindel: "Tem conversas. Não é uma negociação simples porque envolve três partes: o Flamengo, o Lille, que também é detentor de direito econômico, e o Inter. Tem uma série de detalhes e a negociação ainda está aberta. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias.

Até o dia 7 de março vai fazer mais alguma tentativa de qualificação do elenco. A gente confia no Tite, na comissão, no grupo de atletas, que está desempenhando e dando resultado. A gente confia que o trabalho vai render frutos, mas a gente precisa fazer um esforço para qualificar o elenco, tendo em vista que são quase 80 jogos no ano. Tem a dificuldade da Copa América, Data Fifa, lesões, suspensões, tudo que acontece ao longo da temporada.

Elenco

Marcos Braz. "Externar para a torcida que quando estamos em uma situação como essa, do Leo Ortiz, externamos que queremos a contratação dele, mas a gente trabalha com outros nomes. Apenas não foi vazado. Para não ficar aquela sensação de que se não trouxer o Léo Ortiz hoje e amanhã trago outro jogador, 'Ah, inventou o jogador'. Não há invenção aqui dentro, são jogadores que estão sendo monitorados, estamos fazendo relatórios, perguntando sobre contratos.

Se tiver algum nome vazado amanhã ou depois de amanhã, de negociação em curso, é sistêmico aqui dentro a procura de melhorar o elenco, e temos até o dia 7 para fazer isso. Não é o ideal, mas, às vezes, não é possível".

Desfalques na Copa América

Marcos Braz: "A gente sabe dessa dificuldade. O Flamengo é penalizado por ter jogadores de seleção, seja lá de qual nacionalidade for. Se o campeonato fosse paralisado na Data Fifa, nem sequer estaríamos tratando sobre esse tema. Mas temos de trabalhar com ele, entender como é o processo aqui, e é isso que estamos fazendo. Se tiver uma oportunidade de mercado, não vamos deixar de fazer, mesmo achando uma injustiça com o Flamengo ter 11 jogos do Brasileiro em que, possível, vamos ter tantos atletas sem poder estar em campo. É o que está posto. O Flamengo apresentou algumas alternativas de mudança de calendário, não sei se vai ser possível, se está trabalhando para isso. Temos extrema preocupação, mas estamos trabalhando".

Bruno Spindel. "É um tema que nos preocupa. Podemos remediar um pouco, mas é sem solução. Se o Flamengo tivesse um orçamento infinito, ainda assim, seria de difícil solução, porque tem um determinado tamanho de elenco para o treinador fazer o trabalho. Se o Flamengo em 10 jogadores convocados, que ficam fora em nove datas seguidas, como o treinador faz? Deixa 10 treinando separado, relaciona durante a Copa América e, quando os 10 voltarem, deixa de relacionar? O Flamengo se sente extremamente penalizado com o calendário, da forma que ele é feito".