Vasco retoma interesse em De Pena, que perdeu espaço no Inter

Do UOL, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre

O Vasco está interessado na contratação do meio-campista Carlos De Pena, do Internacional. O jogador de 31 anos perdeu espaço e é reserva no time de Eduardo Coudet.

O que aconteceu

Segundo apurou o UOL, o Vasco tenta contratar De Pena antes do fechamento da janela de transferências, marcado para dia 7 de março. O clube já se movimentou nos bastidores em contato com o estafe do atleta, mas ainda não formalizou oferta ao Inter.

O clube de São Januário busca reforços para o setor ofensivo. O fato de De Pena poder atuar no meio e também como ponta é visto como positivo. A comissão técnica já indicou que avalia que o elenco é "curto".

Antes de se transferir para o Colorado, em 2022, o uruguaio tinha acerto com o time carioca. A preferência pela capital gaúcha surpreendeu o Cruzmaltino.

Trajetória no Colorado

Depois de se destacar logo que chegou, De Pena perdeu espaço em 2023, se tornando reserva. Atualmente ele tem sido utilizado improvisado como lateral esquerdo por Chacho Coudet quando Renê precisa ficar fora. Ao todo são 102 jogos pelo Inter com 11 gols e 14 assistências.

A falta de um lateral suplente pode fazer o Inter frear o acordo. Thauan Lara é opção única para a função, e o Colorado busca opções no mercado da bola.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, o clube gaúcho irá avaliar tal situação a partir de uma oferta oficial, barreira ainda não superada.

O que pode facilitar a transferência é o excesso de estrangeiros no elenco gaúcho. Além de De Pena, ainda há Hugo Mallo, Gabriel Mercado, Fabricio Bustos, Sergio Rochet, Lucas Alario, Enner Valencia e Charles Aránguiz no grupo. Apenas sete podem ser relacionados em jogos nacionais, e Rafael Borré - já contratado - está por chegar.