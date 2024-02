Um dia após Derby, loja do Corinthians na Arena vende camisa de goleiro com nome de Gustavo Henrique

Um dia após o empate entre Corinthians e Palmeiras em 2 a 2, na Arena Barueri, a loja do Timão na Neo Química Arena colocou à venda camisas de goleiro com o nome do zagueiro Gustavo Henrique. No Derby, Cássio foi expulso nos últimos minutos de jogo e, como a equipe da António Oliveira já tinha feito as cinco alterações, o beque assumiu a responsabilidade de ficar no gol.

"As camisas mais vendidas de todos os tempos você encontra aqui! E é lógico que em primeiro lugar é a do nosso Goleirão Gustavo Henrique... Ops, Zagueirão!", escreveu o perfil da loja corintiana na Neo Química Arena via Instagram. Camisas do atacante Yuri Alberto e do meia Rodrigo Garro, autores dos gols do Corinthians no Derby, também estão à mostra.

Gustavo Henrique tomou a iniciativa de ser goleiro nos minutos finais do clássico, pela necessidade da equipe de buscar o resultado. Inicialmente, Yuri Alberto tinha se candidatado para o papel.

"Loucura, desespero total. Estava desesperado para acabar o jogo logo. O grupo está de parabéns, lutou até o final, e graças a Deus conseguimos o empate", comentou Gustavo ao final do jogo. O defensor foi presentado no vestiário com uma camisa de Cássio, que deixou o gramado com trauma no quadril.

Gustavo Henrique por pouco não foi vazado em finalização rasteira do zagueiro Murilo, mas Raniele estava atento e cortou a jogada em cima da linha. Instantes antes do apito final, o Alvinegro tinha dois jogadores a menos em campo, já que além de Cássio, o time havia perdido o atacante Yuri Alberto, lesionado.

Esse foi o segundo jogo de Gustavo com a camisa corintiana. O beque de 30 anos foi contratado em meados de janeiro, após passagem pelo Real Valladolid.