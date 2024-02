Tiago Nunes se pronuncia após polêmica em coletiva do Botafogo: "O maior responsável sou eu"

Nesta segunda-feira, o treinador Tiago Nunes se manifestou depois de dar uma declaração polêmica em sua entrevista coletiva no Nilton Santos, após a derrota do Botafogo diante do Vasco, por 4 a 2, no Campeonato Carioca.

O técnico utilizou seu perfil no Instagram para se manifestar em um vídeo de quase três minutos. O treinador afirmou que alguns jogadores do elenco do Glorioso teriam pedido para ficar de fora dos próximos jogos por conta do mental abalado.

No final da entrevista, ele garantiu que não existiram pedidos formais por parte dos atletas para não jogar, mas que ele percebia os sinais que o grupo passava.

No pronunciamento, Tiago Nunes explicou:. "Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador, em nenhum momento, pediu para sair, para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, caras que têm força, caras que são trabalhadores no dia a dia", disse.

O comandante se defendeu dizendo que suas falas foram tiradas de contexto e que, nos dias de hoje, muitos cortes viralizam nas redes, "gerando falsas notícias". O treinador também defendeu os jogadores e que sua intenção era dizer que eles precisam descansar para evitar "cancelamentos" e evitar que sejam "hostilizados".

O treinador terminou mandando um recado para o torcedor.

"Eu sou o maior responsável por tudo o que acontece aqui dentro e jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. O Botafogo passa por momento de transformação, de reconstrução e a gente precisa de todos unidos. Aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir", contou.

O clube carioca volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Aurora-BOL, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores.