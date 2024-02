Thiago Carpini terá semana livre para tentar colocar o São Paulo de volta aos trilhos

Depois de um grande início de temporada, o São Paulo apresentou uma grande queda de rendimento e, no último sábado, chegou a três partidas sem vencer no Campeonato Paulista. Antes de enfrentar o Guarani, no domingo, o Tricolor terá uma semana para tentar voltar aos trilhos na competição

A Copa do Brasil começará a ser disputada nesta terça-feira e, com isso, o Paulistão terá apenas uma partida disputada no meio da semana, entre Palmeiras e Portuguesa. O São Paulo só volta a campo pelo Estadual no domingo. Portanto, ficará sete dias sem jogar, o maior período de descanso desde sua estreia na temporada.

A semana livre não poderia cair em um momento mais oportuno para a equipe de Thiago Carpini. O São Paulo começou 2024 com uma sequência de cinco jogos sem perder, dois deles clássicos, contra Corinthians e Palmeiras. No segundo, válido pela Supercopa Rei, o Tricolor conquistou seu primeiro título do ano, nos pênaltis.

Depois de levantar sua primeira taça da temporada, a equipe da capital venceu o Água Santa, por 3 a 0, e, desde então, não teve bons resultados. Contra a Ponte Preta, foi derrotada por 2 a 0. Depois, perdeu para o Santos, por 1 a 0, no Morumbis. No último sábado, terminou empatado em 2 a 2 contra o time reserva do Bragantino, novamente jogando em casa.

Com a semana à disposição, Thiago Carpini terá a missão de reencontrar o bom desempenho dos seus jogadores. A semana terá dois dias de folga (domingo e segunda-feira) e cinco treinos (de terça-feira a sábado).

Próxima partida: Guarani x São Paulo, no domingo (25), às 18h, no Brinco de Ouro, pelo @Paulistao.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/IuPW8jAmXn ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 17, 2024

Uma das tarefas do treinador será encontrar uma solução para sua linha defensiva. No duelo contra o Bragantino, os zagueiros Arboleda, expulso, e Diego Costa, que estava pendurado, se tornaram desfalques para o São Paulo. Alan Franco e Ferraresi devem ser utilizados contra o Guarani.

O São Paulo enfrenta o Guarani no domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O Tricolor Paulista é o segundo colocado do Grupo D, com 14 pontos.

Confira a programação da semana do São Paulo:

Segunda-feira (19)

Livre

Terça-feira (20)

15h30



Treino



CT da Barra Funda

Quarta-feira (21)

09h30



Treino



CT da Barra Funda

Quinta-feira (22)

09h30



Treino



CT da Barra Funda

Sexta-feira (23)

09h30



Treino



CT da Barra Funda

Sábado (24)

09h30



Treino



CT da Barra Funda

Domingo (25)

18 horas



Guarani x São Paulo



Campeonato Paulista - 10ª rodada



Estádio Brinco de Ouro