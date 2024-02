São Paulo negocia empréstimo do volante Luan ao Criciúma; veja detalhes

O volante Luan pode deixar o São Paulo nos próximos dias. O clube tricolor negocia o empréstimo do jogador para o Criciúma, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro em 2024.

A diretoria do clube catarinense demonstrou interesse na contratação do atleta e enviou uma proposta ao São Paulo. As negociações têm avançado bem, mas ainda não estão fechadas. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Recentemente, o jogador de 24 anos atraiu uma oferta do Vitória, mas as conversas não avançaram. Ele está fora dos planos da comissão técnica de Thiago Carpini.

Luan já estava sem espaço com Dorival Júnior e, apesar de treinar com o elenco no CT da Barra Funda, não jogou na atual temporada e sequer foi inscrito no Campeonato Paulista. No ano passado, ele renovou seu contrato até o fim de 2026.

Revelado na base do São Paulo, Luan, um dos heróis do time na conquista do Paulista de 2021 sobre o Palmeiras, fez 28 partidas em 2023, sendo apenas 12 como titular.