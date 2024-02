São Paulo abre venda dos ingressos para jogo contra a Inter de Limeira no Mané Garrincha

O São Paulo divulgou nesta segunda-feira a abertura da venda dos ingressos para o duelo contra a Inter de Limeira, que acontece no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 28 de fevereiro. O torcedor pode adquirir o ingresso no site da Bilheteria Digital.

O valor dos ingressos é superior em relação aos que o São Paulo costuma cobrar e varia entre R$ 89,00 e R$ 398,00. Portanto, o torcedor que desejar acompanhar o confronto terá que desembolsar uma quantia significativa.

A partida é válida ainda pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi adiado devido à Supercopa Rei, disputada entre São Paulo e Palmeiras, e conquistada pelo Tricolor Paulista.

?? Tricolor no Mané Garrincha A #TorcidaQueConduz já pode adquirir ingressos para o duelo entre São Paulo e Inter de Limeira, que ocorre no dia 28 de fevereiro, em Brasília! Garanta seu lugar: https://t.co/V1XZYrIyff#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/OgnNb1Poqj ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 19, 2024

A Inter de Limeira seria o time mandante do confronto. Inicialmente, a partida estava marcada para ser disputada em seus domínios, no Estádio Major Levy Sobrinho. Todavia, o clube resolveu vender o mando de campo e, com isso, o jogo foi realocado para Brasília.

Após um início de temporada positivo, o São Paulo tem encontrado dificuldade nos últimos jogos. A equipe já acumula três partidas sem vitória, sendo duas derrotas e um empate.

Antes do compromisso diante da Inter de Limeira, o Tricolor Paulista visita o Guarani, neste domingo, em Campinas, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O time busca a reabilitação na competição.