São Bernardo vence e tira São Paulo da zona de classificação do Paulistão

Do UOL, em São Paulo

O São Bernardo venceu, de maneira dramática, o rival Santo André por 1 a 0 e, com o resultado, tirou o São Paulo provisoriamente da zona de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

A equipe de Márcio Zanardi quebrou uma sequência de dois jogos sem vitória e chegou aos 15 pontos, assumindo a vice-liderança do Grupo D. Hélder, já na casa dos 45 minutos do 2° tempo, foi o autor do gol.

A pontuação é a mesma do líder Novorizontino, que está no topo da tabela pelo saldo de gols. Ambos têm quatro vitórias, três empates e duas derrotas no estadual.

O São Paulo, por outro lado, caiu para 3° lugar. O Tricolor tem 14 pontos, mas um confronto a menos em relação aos adversários — o Botafogo-SP completa a chave.

O clube de Thiago Carpini faz seu jogo "atrasado" só no dia 28, contra a Inter de Limeira — a partida acabou adiada por causa da Supercopa do Brasil.

Veja classificação do Grupo D

1 - Novorizontino: 15 pontos (9 jogos, saldo +3)

2 - São Bernardo: 15 pontos (9 jogos, saldo +2)

3 - São Paulo: 14 pontos (8 jogos, saldo +4)

4 - Botafogo-SP: 8 pontos (9 jogos, saldo -8)