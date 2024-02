São Bernardo ganha do Santo André e tira São Paulo da zona de classificação do Paulista

Nesta segunda-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o São Bernardo recebeu o Santo André no Estádio Municipal 1º de Maio e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado pelo zagueiro Hélder.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Márcio Zanardi, que contou com a superioridade numérica desde os 24 minutos do primeiro tempo, entrou na zona de classificação para as quartas de final, já que alcançou a vice-liderança do Grupo D com 15 pontos, ultrapassando o São Paulo que ficou com 14 após o empate diante do Bragantino, entretanto ainda com uma partida a menos. Por outro lado, o Santo André, dono da pior campanha da competição, ficou estacionado com os mesmos quatro pontos no Grupo A.

No duelo seguinte, o São Bernardo enfrentará o Santos no próximo domingo, às 11h00 (de Brasília), no MorumBIS, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Já o Santo André retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h00 (de Brasília), diante da Inter de Limeira no Estádio Bruno José Daniel.

O gol

O São Bernardo só conseguiu furar a defesa do Santo André aos 45 minutos da segunda etapa, com o zagueiro Hélder. O atleta aproveitou o cruzamento de Davi Gabriel e cabeceou sem chances para o goleiro.