Samuel Xavier acerta renovação contratual com o Fluminense até o fim de 2025

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato do lateral-direito Samuel Xavier. O atleta, que tinha vínculo até o fim de 2024, assinou com o clube carioca por mais uma temporada.

"O Fluminense acertou nesta segunda-feira a prorrogação do contrato do lateral-direito Samuel Xavier. O jogador, que tinha vínculo até o fim de 2024, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2025", divulgou o Fluminense em nota oficial.

Desde 2021 defendendo as cores do Tricolor Carioca, Samuel Xavier comemorou a ampliação do vínculo. O lateral possui 15o jogos pela equipe, com seis gols e sete assistências.

Seguimos juntos, Samuca! Vamos por muito mais ??? pic.twitter.com/xEuhJlRVkf ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 19, 2024

"A sensação é a melhor possível. Estou muito feliz de renovar o contrato, por ficar mais tempo no clube que me acolheu, que me recebeu tão bem. Estamos escrevendo uma história muito linda e espero dar continuidade. Aqui é onde eu me sinto bem, minha família está feliz aqui. Quero seguir fazendo história e ficar mais tempo no Fluminense", disse.

Peça importante na conquista da Copa Libertadores, Samuel Xavier também contou que planeja um 2024 melhor para o Fluminense. Além do título continental, o atleta possui em sua passagem pelo Fluminense dois Campeonatos Carioca e uma Taça Guanabara.

"A gente espera fazer um ano ainda melhor do que o ano passado. Para isso precisamos de muito trabalho, muita entrega. Fomos campeões da Libertadores e queremos conquistar algo ainda maior esse ano", comentou.