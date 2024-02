Quem foi bem e quem foi mal no empate do São Paulo

O São Paulo ia comemorando a vitória sobre o Bragantino até os minutos finais do segundo tempo, quando levou o empate em 2 a 2. Por conta dessa reviravolta, o time contou com um nome que não foi tão bem assim em campo, enquanto outro se destacou. Confira:

Foi bem

Erick: além de ter levado bastante perigo para a defesa do Bragantino, o jogador marcou um gol e deu a assistência para Calleri marcar o segundo.

Foi mal

Arboleda: falhou no lance do primeiro gol do Bragantino e foi expulso no segundo tempo.