Quem foi bem e quem foi mal no empate do Palmeiras

Imagem: X do Palmeiras

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras caminhava para a vitória sobre o Corinthians no clássico de ontem até que o adversário empatou nos minutos finais e decretou o 2 a 2 no placar. Por conta dessa reviravolta, o Alviverde contou com um nome que não foi tão em campo, enquanto outro se destacou. Confira:

Foi bem

Endrick: além de ter anotado o primeiro gol do Palmeiras no clássico (um golaço), ele também deu trabalho para a defesa do Corinthians, buscando bastante a bola e indo para cima.

Foi mal

Weverton: o goleiro não foi inteiro na bola no lance do gol de empate do Corinthians.