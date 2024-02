PVC: Abel mexeu muito cedo no Palmeiras, mais do que mexeu mal

O colunista Paulo Vinícius Coelho analisou no De Primeira que Abel Ferreira mexeu cedo demais no time do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, que arrancou o empate com dois gols a partir dos 40 minutos do segundo tempo. PVC comparou o Dérbi de ontem ao histórico Botafogo 3 x 4 Palmeiras do Brasileirão do ano passado.

O que aconteceu com o Palmeiras ontem foi o que aconteceu com o Botafogo em novembro. É para acontecer? Claro que não. Tem um monte de erro para corrigir, evidente que tem. O Naves não pode dar o espaço para o Yuri Alberto finalizar, o Weverton não pode tirar a mão da bola como tirou, acho que o Abel mexeu muito cedo, mais do que mal, ele mudou cedo demais. PVC

Prancheta do PVC: Como o Corinthians reagiu e arrancou o empate?

Com sua tradicional prancheta, PVC explicou como o Corinthians conseguiu reagir após as alterações de Abel Ferreira. Confira!

Hernan: Gómez tem fratura no pé e vira desfalque no Palmeiras

O zagueiro Gustavo Gómez desfalcará o Palmeiras nas próximas partidas. Substituído ontem no início do clássico, o capitão palmeirense teve uma fratura no dedo do pé esquerdo.

