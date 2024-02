Presidente corintiano comenta vidro quebrado em Barueri: 'Fomos ameaçados'

Augusto Melo, presidente do Corinthians, falou sobre o episódio do vidro quebrado no camarote da diretoria corintiana na Arena Barueri durante a comemoração do gol de Rodrigo Garro, nos últimos minutos do Derby deste último domingo. O mandatário negou que os dirigentes do Timão teriam partido o vitral, alegando que ele já estava trincado. Além disso, Melo relatou ameaças por parte de palmeirenses que estavam próximos do setor.

"A gente ficou com medo da situação, sofremos uma pressão enorme, fomos ameaçados a todo momento, tanto que tivemos que sair antes. O pessoal queria agredir toda nossa diretoria, só porque vibramos com o gol, não teve nada demais. Um dos diretores, durante a vibração, viu a cadeira sair do lugar e bateu, mas o vidro já estava trincado. Não quebrou conosco. Saímos antes, estava tudo intacto, queríamos saber como estilhaçou. Estilhaçou porque eles estavam batendo no vidro, nos ameaçavam", comentou Augusto em entrevista ao programa Quebrada FC.

O Palmeiras ficou ciente do ocorrido e registrou um boletim de ocorrência. Rubens Gomes, diretor de futebol do Corinthians, foi um dos nomes que estavam no camarote da Arena Barueri e foi escutado no Jecrim do estádio.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que caíram estilhaços do vidro no braço de uma pessoa na arquibancada, mas que não houve qualquer ferimento grave. Ninguém procurou o ambulatório da Arena Barueri.

"Foi uma falta de respeito enorme. Quando vão jogar na nossa Arena eles têm toda estrutura, respaldo, segurança. Não fomos nós que quebramos, foi o contrário. No jogo todo fomos ameaçados, bateram no vidro. A gente deveria ter um controle maior nisso, especialmente para a nossa segurança, para a segurança das pessoas. Foi um absurdo", complementou Augusto.

O clássico entre Corinthians e Palmeiras terminou empatado em 2 a 2. O Verdão abriu o placar com gols de Endrick e Flaco López, enquanto o Timão deixou tudo igual com Yuri Alberto e Rodrigo Garro.