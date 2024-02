Palmeiras ganha folga dupla após Derby e tem semana livre antes de retomar disputa do Paulistão

O Palmeiras ganhou um respiro em meio à intensa sequência de treinos e jogos do Campeonato Paulista. Após o empate em 2 a 2 com o Corinthians no Derby, o elenco alviverde ganhou uma folga dupla e voltará aos treinos apenas nesta quarta-feira (21).

Com isso, os comandados de Abel Ferreira terão a semana livre para trabalhar e corrigir erros até retomar as disputas pelo Paulistão. A semana tranquila chega em bom momento para o Verdão, que vinha de uma sequência de partidas de dois em dois dias.

Vale lembrar que o Palestra Itália terá a semana livre devido ao adiamento do confronto contra a Portuguesa. O duelo, previsto para acontecer às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, foi adiado pela Federação Paulista de Futebol para a próxima quarta (28), às 19h45, no Canindé.

Os gols do #MaiorCampeãoDoBrasil no primeiro Derby da temporada! Noite de marca especial do Endrick e mais um gol do Flaco López no @Paulistao ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/sQD518PaAU ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 19, 2024

Assim, o Palmeiras voltará a treinar na Academia de Futebol apenas na quarta-feira, a partir das 10 horas. Na quinta-feira, o elenco também fará atividades no CT no período da manhã. Já na sexta, o Alviverde encerra a preparação para encarar o Mirassol.

O Palmeiras recebe o Mirassol neste sábado para manter a sequência invicta. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela décima rodada do Paulistão. O Verdão vem de dois empates consecutivos e quer retomar o caminho das vitórias.

Para a partida, Abel Ferreira terá um importante desfalque. O zagueiro Gustavo Gómez realizou exames nesta segunda-feira e foi diagnosticado com uma fratura no dedo do pé esquerdo. O caso não é cirúrgico, mas o paraguaio não tem prazo definido para retorno.

Apesar dos dois empates seguidos, o Verdão se mantém na liderança do Grupo B, com 18 pontos conquistados em oito jogos. O Alviverde também segue na perseguição ao líder Santos na classificação geral do Estadual - o Peixe ocupa o topo da tabela com 19 pontos.