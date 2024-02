'O Corinthians ganhou o jogo por 2 a 2', diz Juca sobre Dérbi com Palmeiras

O Corinthians empatou por 2 a 2 com o Palmeiras, mas saiu vitorioso no Dérbi enlouquecedor disputado ontem em Barueri, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola. Segundo ele, o roteiro do clássico mostrou por que o futebol é um esporte tão apaixonante.

'Corinthians ganhou o jogo por 2 a 2': "Antes do jogo, propusessem a António Oliveira o empate, ele pegaria na boa. Qualquer corintiano pegaria na boa, isso dá a medida de como anda frágil o Corinthians, isso tem que ser dito. Agora, é daqueles jogos que o que menos importa são as circunstâncias do campeonato, lembrar que o Corinthians está em último lugar no seu grupo e o Palmeiras é o líder da classificação geral, é o que menos importa. Ontem, nem vitória foi, mas foi. Alguém vai dizer que não foi? O Corinthians ganhou o jogo por 2 a 2, ponto final, nada além disso, mas é isso que faz do futebol essa paixão maluca que todos nós sentimos por ele". .

Você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians?: "Só o futebol proporciona isso. Sempre tenho dúvida sobre que esporte é mais emocionante: se os últimos três minutos do basquete ou um jogo de futebol. O basquete é o único jogo que termina mas não acaba, porque a bola pode estar no ar, o apito tocar anunciando o fim de jogo e a bola cair na cesta e valer, mas como nós vimos no Dérbi ontem, nenhum jogo de basquete é capaz de fazer. É isso: Dérbi é Dérbi. Você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians?, já perguntava Lima Duarte".

Mauro Cezar: 'Hoje o Corinthians não consegue ganhar do Palmeiras'

Mauro Cezar Pereira destacou que o Corinthians hoje não consegue mais ganhar do Palmeiras. Ele ressaltou que foi o sétimo jogo seguido sem vitória do Timão sobre o Verdão, que perdeu apenas um dos últimos 15 Dérbis.

Lavieri: 'Palmeiras tentou controlar, e Palmeiras x Corinthians você não controla'

Danilo Lavieri analisou que o Palmeiras acabou com o empate com gosto de derrota porque tentou controlar o incontrolável, o Dérbi. Ele apontou ainda a falha do goleiro Weverton no gol de empate do Corinthians.

