Murilo deveria ser expulso por fraturar costela de Yuri? Ex-árbitros opinam

Yuri Alberto, do Corinthians, sofreu uma fratura na região da costela após choque com o zagueiro Murilo no empate entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Os ex-árbitros divergiram sobre uma possível expulsão do defensor alviverde.

O que eles disseram

Não é lance para expulsão. É um choque de jogo, uma disputa de bola. Você não pode dizer que a bola não estava em disputa. Eu não vejo em nenhum momento o Murilo tendo uma jogada brusca ou um jogo grave de disputa de bola. Para mim o lance é normal, choque de jogo e segue. Alfredo Loebeling

A meu ver, o lance foi para expulsão. O atleta do Palmeiras foi direto nas costas do atleta do Corinthians com certa violenta. Estranho o todo-poderoso VAR não chamar para checagem do lance. Tenho visto expulsões em jogadas menos violentas. Ulisses Tavares

A maneira como ele vai para a disputa, sem tocar na bola, com o joelho nas costelas do Yuri Alberto, era sim uma infração para cartão vermelho direto. Era sim uma entrada para cartão vermelho. PC de Oliveira, ao "Seleção sportv"

Lance violento. Uma jogada dura. Se ele [Murilo] quisesse subir para disputar a bola, não precisava subir com o joelho na frente, como ele fez. É um lance de expulsão, sem dúvida nenhuma. Não sei porque o VAR não acusou isso. O jogador do Palmeiras foi muito maldoso no lance, não havia necessidade nenhuma dele atingir o jogador [Yuri Alberto] com o joelho, o Murilo podia muito bem fazer o salto normal, sem colocar o joelho na frente [do corpo]. João Paulo Araújo

O que aconteceu

Yuri se machucou nos acréscimos e deixou o Corinthians com nove em campo. Cássio tinha sido expulso e o Corinthians já havia feito todas as alterações.

Em suas redes sociais, o atacante comunicou a fratura na região da costela. Ele deixou o campo de maca e foi levado direto para o vestiário.