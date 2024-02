Mercado: corintiano alvo da Europa, novela Léo Ortiz e reforço no Botafogo

O mercado da bola desta segunda-feira teve movimentações no Corinthians, que pode perder um de seus jovens mais promissores, e no Botafogo, que anunciou um volante. No Flamengo, a diretoria atualizou a novela envolvendo o zagueiro Léo Ortiz.

Destaques do dia

Corintiano fora? O atacante Wesley entrou na mira do futebol europeu. O estafe do atleta do Corinthians recebeu uma nova sondagem do Real Bétis. Os espanhóis manifestam interesse no jogador há meses, mas a titularidade e os bons jogos recentes do jovem de 18 anos fizeram o Bétis renovar o interesse.

Novidade no Rio. O Botafogo anunciou a contratação do volante Gregore. O atleta estava no Inter Miami, time de Lionel Messi, e assinou com os cariocas até o fim de 2026. O jogador de 29 anos já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, já pode estrear.

Mais notícias

Novela Léo Ortiz. Membros da diretoria do Flamengo concederam entrevista coletiva após a apresentação de Matías Viña e falaram sobre negociações. Marcos Braz, vice de Futebol, comentou as tratativas pelo zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. "A vontade do jogador é explícita, até por ele. A gente agradece a escolha. O entendimento é de que, para a carreira dele, a vinda para o Flamengo seria importante, mas a gente também respeita, e muito, a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida, a gente tem o nosso limite financeiro. Temos até o dia 7 de março para definir", disse o dirigente.

De Pena desejado. O Vasco está interessado na contratação do meio-campista Carlos De Pena, do Internacional. O jogador de 31 anos perdeu espaço e é reserva no time de Eduardo Coudet. O time carioca tenta contratar De Pena antes do fechamento da janela de transferências, marcado para dia 7 de março. O clube já se movimentou nos bastidores em contato com o estafe do atleta, mas ainda não formalizou oferta ao Inter.

Mbappé já é do Real? Kylian Mbappé e Real Madrid já têm um acordo para a transferência do craque francês para a Espanha, de acordo com o jornal Marca. O veículo afirmou que o clube assinou um acordo com o atacante há duas semanas. O vínculo deve ser válido por cinco temporadas e terá início em 1º de julho deste ano.