Ídolo do Corinthians, Jadson exalta Rodrigo Garro: "Muita qualidade e personalidade"

Jadson, ídolo do Corinthians, exaltou o início do meia Rodrigo Garro no Timão, em entrevista ao programa Boleiragem, do Sportv, nesta segunda-feira. O ex-atleta elogiou o estilo de jogo do argentino, que marcou o gol de empate da equipe no clássico contra o Palmeiras, neste domingo.

"O Garro chegou muito bem. Assisti o jogo contra o Santos, é um jogador que corre bastante, trabalha bem a bola, tem um bom passe. Tem mostrado que tem muita qualidade e também personalidade. Não se esconde, aparece pro jogo. Tenho acompanhado nas redes sociais, e ele está em primeiro em passe e em assistências. Tem procurado fazer o melhor para o Corinthians. Foi uma contratação muito boa e ainda tem muito a entregar para o clube", disse.

Garro já participou de quatro jogos com a camisa do Corinthians, sendo o primeiro no clássico diante do Santos. Desde que chegou no clube, o meia argentino entrou como titular em todas as partidas.

Jadson também comentou sobre o início de António Oliveira, que tem resgatado a confiança do elenco corintiano nos últimos jogos.

"A forma que ele chegou no Corinthians é para dar um pouco mais de confiança aos jogadores. Um time mais consistente atrás, para depois chegar e sair para o ataque. É um ótimo treinador, e acho que isso dá confiança novamente para os atletas jogarem bem", comentou.