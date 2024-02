Herói contra o Palmeiras, Garro lidera estatísticas do Corinthians desde sua estreia

Rodrigo Garro precisou de pouco tempo para cair nas graças da torcida do Corinthians. Decisivo no empate de 2 a 2 com o Palmeiras, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o meia vem somando ótimos números com a camisa do Timão.

Desde que estreou pelo clube, o argentino é o líder em gols de falta (1), em acerto no cruzamento (48%), cruzamentos certos (10), passes decisivos (11), passes no terço final (77), faltas sofridas (13) e duelos ganhos por baixo (26), segundo dados do Sofascore.

Garro soma quatro jogos e um gol pelo Corinthians. Ele estreou no dia 2 de fevereiro, na derrota de 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro.

O primeiro tento do meia pela equipe alvinegra saiu diante do Palmeiras. O argentino cobrou uma falta com precisão, já nos acréscimos do segundo tempo, para decretar o empate de 2 a 2 na Arena Barueri.

"Feliz pelo time, nós viemos para ganhar, mas acabamos sofrendo dois gols. Não perdemos, é importante seguir pontuando, e não perder um clássico também é importante. Jogando com dois a menos, na casa do adversário, isso é positivo", comentou na saída de campo.

Agora, Garro espera seguir somando bons números na próxima quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando o Timão visita o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil.