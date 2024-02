Gustavo Silva entra bem pelo Corinthians no Derby e destaca passe para gol: "Nos deu confiança"

O ponta Gustavo Silva foi um dos destaques do Corinthians no empate em 2 a 2 com o Palmeiras, no último domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O camisa 19 entrou em campo na segunda etapa e deu passe para o primeiro gol do Timão, anotado por Yuri Alberto. A equipe comandada por António Oliveira, mesmo com dois homens a menos e com um zagueiro na meta, buscou o empate nos instantes finais com Rodrigo Garro.

"Felicidade muito grande em conseguir entrar em ajudar a equipe em um jogo tão importante. Sabíamos do peso desse clássico e da importância de pontuar, principalmente por ser fora de casa. Graças a Deus pude entrar bem e contribuir com a assistência no primeiro gol, que nos deu confiança para buscar o empate, o que mostrou que nós lutamos até o fim em todos os jogos", comentou o atleta.

Agora, o Corinthians terá pela frente o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil. A bola rola na quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), em Maringá-PR.

"Pela maneira que foi, esse empate no clássico é importante no momento do nosso elenco na temporada. Agora, ganhamos mais confiança e viramos a chave para a estreia na Copa do Brasil. Vamos jogar fora de casa contra o Cianorte, que é uma equipe qualificada, tem feito um bom estadual, então sabemos que será um confronto difícil, ainda mais sendo jogo único. Temos que nos preparar bem, criar e aproveitar as oportunidade e buscar a classificação para a próxima fase", complementou Gustavo.

Na temporada atual, o ponta possui oito jogos, sendo apenas um como titular. A Gazeta Esportiva apurou que, apesar da baixa minutagem em relação a companheiros de ataque, o jogador está nos planos do Timão para a sequência do ano. O contrato de Gustavo Silva com o Alvinegro é válido até meio de 2026.