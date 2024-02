Gustavo Gómez tem fratura no dedo do pé em Derby e vira baixa no Palmeiras

O Palmeiras terá mais uma dor de cabeça para os próximos jogos. Após exames, o zagueiro Gustavo Gómez foi diagnosticado com uma fratura no dedo do pé esquerdo e deve desfalcar o time nos próximos jogos.

O caso não é cirúrgico, porém, o jogador não tem um prazo definido para seu retorno.

Capitão do Palmeiras, Gómez foi substituído aos 13 minutos do primeiro tempo, com dores no pé esquerdo.

O lance que ocasionou o problema para o zagueiro palmeirense foi uma falta de Romero, no início do jogo. O camisa 15 ainda permaneceu em campo por um período, mas precisou ser substituído pouco depois.

Naves foi quem ocupou a vaga deixada pelo camisa 15. Assim, sem Gómez, a Cria da Academia pode ganhar sequência no Verdão.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília), novamente na Arena Barueri.