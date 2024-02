Gustavo Gómez tem fratura no dedo do pé e vira desfalque no Palmeiras

O zagueiro Gustavo Gómez será desfalque do Palmeiras nas próximas partidas.

O que aconteceu

Fratura no dedo do pé esquerdo. No clássico contra o Corinthians, Gómez sofreu uma entrada dura do atacante Ángel Romero logo aos 5 minutos do 1º tempo e precisou ser substituído.

Gómez não passará por cirurgia. A lesão do atleta não é grave, mas ele não tem um prazo definido para o retorno.

Naves deve ser o substituto do paraguaio. O jovem criado na base alviverde foi o escolhido por Abel Ferreira para substituir Gómez no clássico, e tem prestígio com a comissão técnica.