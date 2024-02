Giro: Girona perde do Athletic e fica a seis pontos do Real Madrid no Espanhol

Por 3 a 2, o Girona perdeu para o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, nesta segunda-feira. No Estádio San Mamés, os visitantes viram a vantagem do Real Madrid permanecer em seis pontos no topo da tabela.

Com 25 partidas no torneio nacional, o vice-líder Girona contabiliza 56 pontos. O Real Madrid, que empatou com o Rayo Vallecano, detém a liderança com 62 pontos. O Athletic Bilbao, por sua vez, soma 49 pontos e ocupa a quinta colocação.

Pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, o Girona volta a campo, na próxima segunda, para enfrentar o Rayo Vallecano, no Estádio Municipal de Montilivi, às 17h (de Brasília). Já o Athletic Bilbao, no domingo, pega o Real Betis, às 12h15, no Estádio Benito Villamarín.

O Athletic Bilbao inaugurou o marcador aos 2 minutos da primeira etapa, com gol de Álex Berenguer. Após saída errada da zaga do Girona, a bola sobrou para o atacante, que limpou a marcação e, de pé esquerdo, finalizou com precisão.

O empate do Girona surgiu dos pés de Tsygankov, aos 4 minutos da etapa complementar. O ponta direita contou com assistência de Iván Martin para igualar o confronto.

Aos 11 minutos, Álex Berenguer marcou novamente. Após receber de Gorka Guruzeta, ele não perdoou e recolocou sua equipe em vantagem. Quatro minutos depois, aos 15, Iñaki Williams fez o terceiro do Athletic Bilbao. O atacante ganhou disputa contra os zagueiros do Girona e bateu de perna direita. A bola tocou na trave e morreu no fundo das redes.

O Girona ainda descontou aos 30 minutos. Aleix Garcia cruzou para Eric Garcia completar de cabeça, dentro da pequena área. A reação da equipe visitante, porém, parou por aí.

? ¡¡??????????????????!! Partidazo y enorme victoria del Athletic ante un rival directo por los puestos europeos. ? Zoragarri, mutilak!#AthleticGirona #AthleticClub ? pic.twitter.com/4Q2bfDy5N2 ? Athletic Club (@AthleticClub) February 19, 2024

Sporting vence e mantém briga pelo título português

No Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, diante do Moreirense, o Sporting conseguiu uma vitória importante por 2 a 0. Morita abriu o marcador logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Pedro Gonçalves, aos 23 minutos da primeira etapa, fechou a conta. Com o triunfo, o Sporting contabiliza 55 pontos e empata com o Benfica na liderança do Português.

Everton e Crystal Palace empatam pelo Inglês

No Goodison Park, o Everton recebeu o Crystal Palace em busca de se afastar da zona do rebaixamento. O jogo, porém, terminou empatado por 1 a 1. O gol dos visitantes saiu aos 21 minutos da segunda etapa, marcado por Jordan Ayew. O empate do Everton veio aos 39 minutos, com Amadou Onana. Assim, os mandantes permanecem na 17ª colocação e o Crystal Palace, na 15ª.