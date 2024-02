Ganhando espaço no São Paulo, Bobadilla tem maior média de desarmes do Paulistão

Damián Bobadilla chegou ao São Paulo para atuar no meio-campo, mas foi utilizado na lateral direita nas duas últimas partidas, contra Santos e Bragantino. Apesar de nunca ter feito a posição antes, o paraguaio está tendo um papel importante para a defesa da equipe no Campeonato Paulista.

Originalmente volante, Bobadilla tem como uma de suas características a capacidade de marcação. Mesmo em uma posição que não está acostumado, como exaltado por Thiago Carpini no último sábado, o jogador está conseguindo manter seu poder defensivo.

Segundo o site Sofascore, o paraguaio é o maior desarmador do Campeonato Paulista. Com cinco aparições, Bobadilla tem uma média de 3,6 desarmes por jogo. O volante é seguido de perto por Heitor, lateral do Guarani, que tem 3,5 e figura no segundo lugar do ranking.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 25/02 (domingo), 18h

? Guarani

? Brinco de Ouro ? 28/02 (quarta), 21h35

? Inter de Limeira

? Estádio Mané Garrincha ? 03/03 (domingo), 20h00

? Palmeiras

Além do jogador de 22 anos, que atuava pelo Cerro Porteno, do Paraguai, Thiago Carpini também tem à disposição alguns outros nomes para compor seu meio-campo. Além das peças que se destacaram na temporada passada, como Alisson e Pablo Maia, o treinador também pode contar com Luiz Gustavo, outro destaque deste início de ano.

Depois de uma sequência ruim, com três partidas sem vencer, o São Paulo é o segundo colocado do Grupo D, com 14 pontos. A equipe terá a semana livre, já que seu próximo compromisso será no domingo, às 18h (de Brasília), contra o Guarani.