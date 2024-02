Flamengo x Boavista: veja informações e onde assistir ao jogo do Carioca

O Flamengo entrará em campo nesta terça-feira, diante do Boavista, pela nona rodada do Campeonato Carioca, fase classificatória da competição. O duelo será disputado no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo será transmitido pela Band, BandSports e pelo Canal GOAT (Youtube).

A equipe comandada por Tite, atualmente com 18 pontos na segunda colocação, foi ultrapassada pelo Fluminense, que abriu a rodada com vitória sobre o Madureira no último sábado, chegando assim aos 21 somados. Entretanto, em caso de triunfo nesta terça-feira, o Flamengo, além de retomar a ponta, já que é superior no saldo de gols, garantirá seu lugar entre os semifinalistas da competição. Por outro lado, o Boavista, que está na briga por uma vaga no G8, o que garantirá a disputa da Taça Rio, aparece na sétima posição com 12 pontos e um histórico de três vitórias, três empates e duas derrotas.

O técnico Tite segue com problemas para escalar sua equipe, já que Allan, diagnosticado com dengue, e Gerson, com infecção renal, estão fora da partida e sem previsão de retorno. Já De La Cruz, ausente na vitória por 3 a 0 sobre o Bangu na semana passada por conta de dores no ombro, segue como dúvida. Por fim, a boa notícia fica por conta do retorno do volante Erick Pulgar, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X BOAVISTA



Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda



FLAMENGO: Rossi, Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Igor Jesus (De La Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro



Técnico: Tite



BOAVISTA: André Luiz, Sheldon, Gabriel Almeida e Pablo Maldini; Mateus Ludke, Léo Costa, Crystopher e Alyson, Matheus Alessandro, Gabriel Conceição e Matheus Lucas

Técnico: Felipe Cândido