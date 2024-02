Ex-São Paulo, Tiago Volpi faz sequência de defesas alucinante; veja

O ex-goleiro são-paulino Tiago Volpi, que defende o Toluca (MEX), foi o protagonista de um lance impressionante ontem (18) no Campeonato Mexicano, garantindo um ponto fora de casa para sua equipe.

O que aconteceu

Volpi fez uma sequência de defesas à queima-roupa, com muita velocidade. O lance aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo do duelo fora de casa contra o Monterrey, que acabou empatado em 0 a 0.

As defesas foram após uma bola parada e os jogadores estavam fora de posição. Um volante e um lateral direito fizeram os arremates defendidos por Volpi.

Primeiro, Volpi defendeu com um pé um chute cara a cara. Romo recebeu livre de marcação e tentou deslocar o goleiro brasileiro, mas não teve sucesso.

TIAGO VOLPI, SENHORAS E SENHORES pic.twitter.com/CO4FivNbEG -- Tiro de Canto (@tirodicanto) February 19, 2024

No rebote, Volpi se levantou e defendeu uma pancada de voleio. A bola subiu após a primeira defesa, e Aguirre não esperou ela cair para finalizar. O goleiro brasileiro se recuperou e pulou dentro do gol para espalmar. Depois, viu a zaga tirar e ficou caído, alegando dores na costela.

O Toluca chegou a dez pontos, e é o nono colocado do Clausura. O Monterrey, que era o líder no início da rodada, caiu duas posições, e agora é o terceiro, com 15 pontos. A equipe continua invicta após sete jogos.

Destaque também no ataque. Na temporada 2023/24, com início em julho, Volpi, que também cobra pênaltis no Toluca, tem cinco gols marcados.