Emiliano Díaz, auxiliar do Vasco, exalta bom desempenho da equipe nos clássicos

O Vasco encerrou, neste domingo, a série de clássicos no Campeonato Carioca com uma vitória sobre o Botafogo por 4 a 2, no Nilton Santos. O resultado recolocou os cruzmaltinos na zona de classificação para as semifinais.

O auxiliar Emiliano Díaz destacou a mentalidade que o elenco do Vasco vem tendo para este tipo de jogo.

"Clássico é vida ou morte. Pode não jogar tão bem, mas sabe que tem que lutar. Viemos de uma escola de River x Boca, onde perde e morre. Essa mentalidade que o grupo está adquirindo. Clássicos são clássicos em todos os lados", contou.

"Jogamos também Al-Hilal x Al-Nassr, os clássicos se vivem diferentes, são semanas que um não desfruta, e quando o resultado vem você desfruta ou sofre. Os clássicos aqui são maravilhosos de jogar e se desfrutar muitíssimo. Em 12 dias, jogamos três clássicos", ampliou.

Díaz ainda elogiou a postura da equipe no gramado sintético do Nilton Santos.

"Nós sempre falamos que nos primeiros 15 minutos, quando se joga no sintético, até que você começa a conhecer o gramado, é muito difícil. O mesmo aconteceu com o Athletico Paranaense e com o Palmeiras. Neste tipo de gramado os primeiros 15 minutos são muito difíceis", disse.

"Depois, o time entendeu como tem que jogar, começamos a fazer as trocas de coberturas muito bem e acho que não sofremos. Sabíamos que era um time muito bom e não ia ser fácil, mas outra vez o grupo botou a cara e respondeu, isso é o que mais nos deixa orgulhosos", finalizou.

O Vasco terá a semana livre para trabalhar. Os cruzmaltinos voltam a campo no sábado, às 17h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, em Cariacica, pela 10° rodada do Campeonato Carioca.