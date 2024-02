Em clássico disputado, Juventude e Caxias ficam no empate pelo Gaúcho

Juventude e Caxias ficaram no empate em clássico disputado nesta terça-feira, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida, válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, terminou 1 a 1. Gilberto anotou o gol dos donos da casa, enquanto Gabriel Silva fez para os visitantes.

Com o empate, o Juventude segue com uma boa distância em relação ao Caxias na tabela. A equipe ocupa a terceira posição do Gaúcho com 15 pontos conquistados - sete a menos que o líder Internacional.

O Caxias desperdiçou a chance de encostar no rival na classificação. O time comandando por Argel Fuchs está na sétima posição com dez pontos somados. Caso tivesse conquistado a vitória, os visitantes passariam a ocupar o quarto lugar, com uma unidade a menos que os donos da casa.

O Juventude volta a campo no próximo sábado, contra o Brasil de Pelotas, pelo Gaúcho. O Caxias faz frente com o Avenida, na mesma data, também pelo Estadual.

50/2º | Juventude 1×1 Caxias | #JUVxCAX Final de clássico Ca-Ju no Alfredo Jaconi. O gol Jaconero foi de Gilberto. Próxima partida do Ju será fora de casa, no sábado, diante do Brasil de Pelotas. ? Gabriel Tadiotto/ECJuventude pic.twitter.com/K8EzdszoEI ? E.C. Juventude (@ECJuventude) February 20, 2024

A etapa inicial foi equilibrada, com boas chances para ambos os lados. O Caxias abriu o placar do clássico aos 26 minutos, com gol de Gabriel Silva. Após contra-ataque, o camisa nove finalizou forte de primeira e anotou um golaço para os visitantes.

O Juventude, pouco inspirado na primeira etapa, teve apenas uma boa oportunidade gol, em cobrança de falta perigosa de Gilberto defendida por Fabian Volpi.

Precisando do resultado, o Juventude se lançou ao ataque na etapa final e, aos 32 minutos, empatou o clássico. Após linda jogada de Mandaca, Gilberto desviou a bola no contra-pé de Volpi e deixou tudo igual no Alfredo Jaconi.

Confira os demais resultados dos Estaduais nesta segunda-feira

Campeonato Catarinense

Nação 1 x 3 Chapecoense

Campeonato Gaúcho

Avenida 0 x 1 Guarany de Bage

Campeonato Goiano

Vila Nova 2 x 1 Goiânia

Campeonato Pernambucano

Santa Cruz 5 x 1 Afogados