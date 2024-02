Em alta no Palmeiras, Flaco López é o primeiro argentino a marcar pelo clube em um Derby desde 1969

José 'Flaco' López faz um grande início de temporada com o Palmeiras. O argentino é um dos grandes destaques da equipe até o momento e deixou sua marca no placar novamente no último domingo: foi o autor do segundo gol alviverde no Derby deste domingo, que terminou empatado em 2 a 2.

O centroavante está com a pontaria afiada e já caiu nas graças da torcida palmeirense, principalmente com o gol sobre o maior rival. O tento, inclusive, resultou em uma marca de 55 anos quebrada - desde 1969 um argentino não balançava as redes vestindo verde e branco em um Derby.

Assim, Flaco López se tornou o primeiro argentino a marcar um gol defendendo as cores do Verdão desde 1969. O último 'hermano' a anotar um gol pelo Palestra Itália havia sido Luis Artime, que fez os dois gols da vitória sobre o Alvinegro no Paulistão daquele ano.

Flaco López é o vice-artilheiro da atual edição do Estadual, com seis gols marcados até o momento. Com o tento no Derby, o camisa 42 ainda igualou uma marca: chegou ao sexto gol feito nas últimas seis rodadas, algo que não acontecia no Alviverde desde Edmundo em 2007.

Voa, Flaco! ? Desde 1969, um argentino não balançava a rede defendendo o Verdão em um Derby. Vamos por mais, hermano ???#AvantiPalestra pic.twitter.com/RXs95gkO5P ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 19, 2024

Naquele ano, Edmundo foi decisivo para o Palmeiras e balançou as redes 11 vezes em oito partidas da competição. O campeão daquela edição, porém, foi o Santos - o Palestra Itália foi eliminado ainda na primeira fase do torneio.

Flaco foi de reserva a titular absoluto com Abel Ferreira neste início de temporada, sendo poupado apenas em momentos específicos. Tanto é que o 'hermano' entrou em campo em sete dos oito jogos disputados pelo Verdão na temporada, começando cinco como titular e saindo do banco em dois deles.

De acordo com dados do Sofascore, dos seis gols anotados pelo argentino, quatro foram de cabeça. Ele precisa, em média, de apenas 70 minutos para balançar as redes no Paulistão. Flaco ainda arrisca finalizações sempre que pode: são 29 tentativas, com 14 na direção do gol adversário.

Com Flaco López inspirado, o Palmeiras retorna aos gramados neste sábado. Buscando voltar a vencer após dois empates seguidos, o Alviverde terá pela frente o Mirassol, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela décima rodada do Campeonato Paulista.