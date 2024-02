Corinthians divulga valores dos ingressos para jogo contra Ponte Preta; confira

O Corinthians divulgou na noite desta segunda-feira os valores dos ingressos para o jogo contra a Ponte Preta, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no próximo domingo, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. A comercialização das entradas vai ter início na manhã de terça.

Como é habitual, a abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do Fiel Torcedor, e feita exclusivamente online, pela plataforma www.fieltorcedor.com.br.

Veja informações sobre a venda de ingressos:

Terça-feira (20), a partir das 11h:

Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor.

Terça-feira (20), a partir das 13h:

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos independentemente do plano e membros adimplentes do plano Meu Amor, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento.

Terça-feira (20), a partir das 15h:

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento.

Terça-feira (20), a partir das 17h:

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento.

Quarta-feira (21), a partir das 11h:

Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento.

Quinta-feira (22), a partir das 15h:

Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias.

Descontos para Fiel Torcedor:

Plano Minha Vida - descontos de 25% a 73%;



Plano Minha História - descontos de 35%;



Plano Meu Amor - desconto de 25%

VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR:

NORTE ENGOV - R$ 50,00

SUL DORIL - R$ 80,00

LESTE SUPERIOR LATERAL ESTOMAZIL - R$ 90,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL ESTOMAZIL - R$ 90,00

LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER - R$ 100,00

LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER - R$ 150,00

OESTE SUPERIOR BENEGRIP - R$ 170,00

OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN - R$ 230,00

OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN - R$ 250,00