Corinthians: Presidente diz que contrato com NFL impede retirada de cadeiras na Arena

O contrato do Corinthians com a NFL (National Football League) impede que a diretoria retire as cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena, segundo o presidente do clube, Augusto Melo. Em dezembro, a gestão de Duilio Monteiro Alves acertou parceria com a liga de futebol americano para o estádio receber a primeira partida do esporte mais popular dos Estados Unidos no Brasil.

Augusto Melo, em entrevista ao programa Quebrada FC, disse que o clube já possui a liberação para retirar as cadeiras do setor Sul, mas o acordo com a NFL impede que isso aconteça até setembro. Com a retirada dos assentos, a expectativa é que a capacidade do estádio chegasse à cerca de 54 mil lugares. Atualmente, a casa do Alvinegro comporta 48.234 pessoas.

O jogo de NFL que será disputado na Neo Química Arena está marcado para acontecer no dia 6 de setembro. O Philadelphia Eagles é o primeiro time confirmado para o evento, que deve movimentar a cidade de São Paulo.

O projeto de ampliação total da Arena prevê um aumento para cerca de 70 mil lugares. A operação depende da negociação dos Naming Rights do CT Dr. Joaquim Grava, já que geraria muito custos ao clube, e a renda da venda da propriedade seria usada para o estádio.

"Nunca prometi a ampliação da Arena, sempre deixei claro que é um sonho meu como corintiano. Tenho expectativa de ampliar para pelo menos 70 mil lugares, estamos trabalhando nisso. Estamos negociando uma propriedade, e assim que negociar, vou ter condições de ampliar. Já temos a liberação para tirar as cadeiras, ampliar lugares. Mas temos contrato com a NFL, feito em dezembro, mas não podemos tirar as cadeiras agora. Está tudo pronto, tudo certo, mas pelo contrato com a NFL... A NFL vai pagar para colocar a cadeira na Norte e depois vai pagar para tirar. Por esse contrato, até setembro, não conseguiremos tirar as cadeiras", comentou Augusto Melo.

Os próximos dois jogos do Corinthians no Campeonato Paulista serão na Neo Química Arena, contra Ponte Preta e Santo André. O Timão vive bom momento com o técnico António Oliveira, com duas vitórias e um empate em sequência.