Com retorno de peça importante, Botafogo divulg lista de relacionados para a Pré-Libertadores

O Botafogo divulgou a lista com os 24 jogadores relacionados para a estreia na Pré-Libertadores, diante do Aurora (BOL), pela segunda rodada.

Um nome que chama a atenção é o do lateral-esquerdo Marçal, que voltou a ser relacionado após se recuperar de uma lesão na panturrilha esquerda, sofrida no início da temporada. Por outro lado, o atacante Luiz Henrique é baixa confirmada, já que ainda se recupera da lesão na panturrilha ocorrida no jogo contra o Volta Redonda, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O volante Gregore, apesar de estar pré-inscrito na Libertadores, também fica no Rio de Janeiro, assim como os jovens meio-campistas Raí e Kayque.

Aurora e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da segunda rodada da Pré-Libertadores. A bola rola às 21:30 (de Brasília), no estádio Félix Capriles, na Bolívia.

Confira os relacionados pelo Botafogo

Goleiros: Gatito Fernández, Igo Gabriel e Lucas Barreto

Defensores: Alexander Barboza, Bastos, Damián Suárez, Hugo, Lucas Halter, Marçal e Mateo Ponte

Meias: Danilo Barbosa, Diego Hernandez, Eduardo, Kauê, Marlon Freitas, Newton, Tchê Tchê

Atacantes: Emerson Urso, Janderson, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Savarino, Tiquinho Soares e Victor Sá.