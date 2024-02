Com recorde de pontos, Conferência Leste vence a Oeste no 73º All-Star Game da NBA

Neste domingo, foi realizado o 73º All-Star Game da NBA. A partida terminou com a vitória da Conferência Leste sobre a Oeste, por 211 a 186. O jogo festivo foi realizado em Indianápolis. Além disso, o duelo bateu o recorde de pontuação somada entre as equipes, com 397.

E assim terminou o #NBAAllStar Game 2024! ?? Vitória das estrelas da Conferência Leste! pic.twitter.com/H8FkXHUZaJ ? NBA Brasil (@NBABrasil) February 19, 2024

Damian Lillard, do Milwaukee Bucks e da Conferência Leste, foi escolhido como MVP. O atleta fez 39 pontos, deu seis assistências e acertou 11 bolas de três. Os outros grandes destaques do time vencedor foram: Jaylen Brown, com 36 pontos, e Tyrese Haliburton, com 32.

Já pela Conferência Oeste, Karl-Anthony Towns, com 50 pontos, foi o responsável por liderar a equipe. Além dele, Shai Gilgeous-Alexander (31) e Kevin Durant (18) também se destacaram.

É O DAME TIME!! ?? Damian Lillard é o MVP do #NBAAllStar Game 2024! pic.twitter.com/5l4IvR9BqU ? NBA Brasil (@NBABrasil) February 19, 2024

O All-Star Game teve uma alta pontuação e bateu o recorde de 2017. Na ocasião, foram feitos 374. Neste ano, o jogo terminou com 397. A Conferência Leste também bateu a marca de mais pontos feitos por um único time, com 211.

A falta da parte defensiva, porém, foi bastante criticada "Obviamente, não foi de alta intensidade", disse Haliburton. Apesar disso, Lebron comemorou que nenhum jogador acabou lesionado para o restante da temporada.

"Óbvio que nossa natureza competitiva não gosta de jogos abertos assim, mas a coisa mais importante de hoje foi que nenhum jogador saiu machucado e que nenhum jogador vai sair com algum problema", disse em coletiva.

Stephen Curry x Sabrina

Outro destaque do All-Star Weekend foi o desafio de três pontos entre Stephen Curry (NBA) e Sabrina Ionescu (WNBA). A disputa realizada no sábado terminou com vitória do jogador do Golden State Warriors, que atingiu 29 pontos, enquanto a atleta do New York Liberty fez 26.