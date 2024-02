Com preços especiais, Santos inicia venda de ingressos para jogo contra o São Bernardo no Morumbis

O Santos iniciou nesta nesta segunda-feira a venda de ingressos para o duelo contra o São Bernardo, que será disputado no Morumbis. O jogo está marcado para o próximo domingo, às 11h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

As bilheterias físicas não serão abertas para vendas, exceto para PCD, proprietários de cadeiras cativas do São Paulo e cessionários de camarotes.

Para tentar lotar o estádio na capital paulista, a diretoria do Peixe decidiu colocar valores especiais nos ingressos. As entradas para o duelo custarão entre R$ 40 e R$ 140 (inteira).

Os torcedores que são donos de camarotes ou cadeiras cativas na Vila Belmiro têm prioridade na compra de ingressos durante as primeiras 48 horas de vendas. Passado este prazo, as entradas serão vendidas para o público geral.

Antes da bola rolar, o Alvinegro Praiano fará uma homenagem ao título do Campeonato Paulista de 1984, que completará 40 anos. Serginho Chulapa, autor único gol da final, contra o Corinthians, estará presente representando o time campeão.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Santos ocupa a liderança do grupo A, com 19 pontos. O São Bernardo está em terceiro da chave C, com 12.

Confira o cronograma de vendas

Data de Início das vendas (web)

Segunda-feira (19/02) - 10h00 - Apenas Sócios



Terça-feira (20/02) - 10h00 - Plano Santista



Terça-feira (20/02) - 12h00 - Público Geral



Prioridade 1: Sócio Black - 10:00 - 19/02



Prioridade 2: Sócio Gold - 13:00 - 19/02



Prioridade 3: Sócio Silver - 16:00 - 19/02



Prioridade 4: Plano Santista - 10:00 - 20/02



Prioridade 5: Não Sócios - 12:00 - 20/02

Venda exclusiva prioritários

Início das Vendas Exclusivas - Proprietários de Cadeiras/Cativas Santos FC - Online - Segunda-feira (19/02) - 10:00 (Encerramento das vendas exclusivas - Terça-feira (20/02) - 17:00)

Início das Vendas Exclusiva Proprietários de Cadeiras Cativas/SPFC - Presencial - Bilheterias 1 e 7 do Estádio do MorumBIS - Quinta-feira, 22/02/2024 - 10:00 (Encerramento das vendas - Domingo (25/02) - 11:00

Vendas PCD

Início das Vendas - PCD - Presencial - Bilheterias 17B do Estádio do Morumbis - Domingo (25/02) - 07:00 as 11:45 - Encerramento das vendas - Domingo - (25/02) - 11:00

A necessidade de acompanhante será limitado a um e deverá constar no cartão do benefício ou no laudo médico do torcedor PCD e os mesmos deverão estar presentes e apresentar as documentações exigidas no protocolo.

Venda cessionários camarotes

Local: Concept Hall do Estádio do MorumBIS

Vendas:



Quinta-feira, 22/02/24, 10h às 17h;



Sexta-feira, 23/02/24, 10h às 17h;



Sábado, 24/02/24, 10h às 17h;

- Não haverá vendas no domingo

Confira o preço dos ingressos

Arquibancada Norte (Amarela)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Arquibancada Leste (Azul)

Inteira: R$ 60,00

Meia e Silver: R$ 30,00

Gold: R$ 15,00

Black: Gratuito

Arquibancada Sul (Laranja)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Arquibancada Oeste (Vermelha)

Inteira: R$ 60,00

Meia e Silver: R$ 30,00

Gold: R$ 15,00

Black: Gratuito

Superior - Cadeira Norte (Amarelo)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Superior - Cadeira Cativa Leste (Azul)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 70,00

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 35,00

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Superior - Cadeira Especial Leste (Azul)

Inteira: R$ 140,00

Meia e Silver: R$ 70,00

Gold: R$ 35,00

Black: Gratuito

*Venda mediante não esgotamento de proprietários do S.F.C

Superior - Cadeira Sul (Laranja)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Superior - Cadeira Cativa Oeste (Vermelho)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 70,00

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 40,00

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Superior - Cadeira Especial Oeste (Vermelho)

Inteira: R$ 140,00

Meia e Silver: R$ 70,00

Gold: R$ 35,00

Black: Gratuito

*Venda mediante não esgotamento de proprietários do S.F.C

Térreo - Cadeira Leste (Azul)

Inteira: R$ 150,00

Meia e Silver: R$ 75,00

Gold: R$ 37,50

Black: Gratuito

Térreo - Cadeira Oeste (Vermelho)

Inteira: R$ 150,00

Meia e Silver: R$ 75,00

Gold: R$ 37,50

Black: Gratuito

Térreo Oeste - Cadeira Térrea PCD - Acompanhante (PCD está isento de cobrança de ingresso)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Cessionários Camarotes

Valor: R$ 150,00

Arquibancada Visitante Oeste (Vermelha) - Visitante

Inteira: R$ 60,00

Meia: R$ 30,00