Com gol no Derby, Endrick atinge nova meta pelo Palmeiras e aumenta valor da venda para o Real Madrid

O gol marcado por Endrick no Derby do último domingo, na Arena Barueri, rendeu uma boa quantia para o bolso do Palmeiras. O tento contra o Corinthians colocou mais 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) nos cofres do Alviverde como parte do bônus referente à venda do jogador para o Real Madrid.

O Verdão recebe uma bonificação de 2,5 milhões de euros a cada cinco gols que Endrick marcar pelo time. O jogador já contribuiu com 15 bolas na rede desde a negociação com os espanhóis.

O limite para essa meta é de 25 gols, que podem ser anotados durante sua passagem pelo Palmeiras ou até mesmo no Real Madrid. Jogos pela Seleção Brasileira não são contabilizados.

Além desse, há outros bônus que já foram cumpridos por Endrick. Em novembro do último ano, a convocação para a Seleção Brasileira principal rendeu mais 2,5 milhões de euros ao Palmeiras.

No total, a venda para o Real Madrid foi fechada por 35 milhões de euros (R$ 198 milhões na cotação da época) mais 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus. Com as metas que já foram alcançadas, o Alviverde garantiu R$ 251 milhões pela transação.

Deste valor, o Palmeiras tem direito a 70%, enquanto os outros 30% ficam para a família de Endrick. A transferência pode chegar a 72 milhões de euros (R$ 400 milhões na cotação da época), já com os 12 milhões de euros de impostos que o Real Madrid se colocou à disposição para pagar.

O atacante irá defender a equipe de Abel Ferreira até o meio do ano, quando completar 18 anos de idade. A partir de então, ele passará a vestir as cores do clube merengue. No fim de 2023, ele visitou a cidade de Madri para acertar os últimos detalhes da mudança, conhecer Ancelotti e os futuros companheiros de time.