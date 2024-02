Fabrício Bruno cita seleção e explica renovação com Fla: 'Fazer história'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Fabrício Bruno celebrou a renovação de contrato com o Flamengo. O jogador projetou uma ida à seleção brasileira e relembrou o convite "irrecusável" quando foi contratado.

A vontade de fazer história no Flamengo, ficar marcado. Não sou egoísta, talvez para algum jogador pode ser fácil, mas para mim, com esposa e filho, é mais difícil. Tenho que pensar neles. Estão adaptados ao Rio, meu filho é fanático pelo Flamengo. O conjunto da obra de fazer história, é um clube que pode me fazer chegar na seleção, onde tenho a confiança de todos, tem tudo para dar certo. Quando chegamos nos detalhes que faltavam não tivemos mais dúvidas. Fabrício Bruno

CURIOSIDADE: Antes de Fabrício, os dirigentes deram algumas palavras. Rodolfo Landim, presidente, falou que o jogador chegou "para ficar". Braz e Spindel citaram "contratação que deu muito certo" e que o defensor merece uma convocação.

O que mais ele disse?

Renovação: "Um motivo de extrema felicidade. Gostaria de agradecer ao presidente, Braz, Spindel, Belotti e Diogo pela confiança. Lembro quando meu telefone tocou no dia 6 de fevereiro de 2022 com o Braz me ligando, era um convite irrecusável. Uma parceria de sucesso, foi um primeiro ano de muito sucesso. Grato pela renovação, espero performar para conquistarmos títulos."

Convocação: "Falar de seleção é sempre um privilégio. Para eu estar lá tenho que estar performando no clube. Se o treinador achar que eu mereço, vou ficar feliz. Sou um cara de grupo, para viver o que vivo, preciso de todos. Nunca vou pensar só em mim. Conquistando vitórias e sendo campeões o individual aparece. É algo que sonho, um projeto para a carreira. Continuar trabalhando e me dedicando para, na hora que aparecer, estar preparado."

Léo Ortiz: "Sobre negociação talvez os dirigentes possam falar melhor. Falando dele, é um grande jogador, trabalhei com ele dois anos, chegamos juntos na final da Sul-Americana, extremamente amigo e parceiro, me dou bem no dia a dia. No clube temos ótimos zagueiros, dedicados ao clube. Qualquer tipo de contratação vem para agregar. Queremos estar no clube pela grandeza e tudo que proporciona. Com certeza se vier vai ser bem acolhido por todos".

Jogo especial e para esquecer: "Um jogo inesquecível foi o contra o Athletico no dia dos pais, fiz um gol, para mim é um momento único. Ter meu pequeno acompanhando na arquibancada, meu pai pela TV. É algo que nunca vou esquecer. E uma partida para esquecer acho que não coloco individualmente, mas coletivamente. Quando as coisas vão bem não sou o herói, mas também não sou o vilão quando vão mal. Isso acontece, não é por causa de um treino ruim ou jogo que sou o pior. Mas um jogo que lembro é a eliminação contra o Olimpia no Paraguai, na Libertadores. Nada deu certo. Queremos apagar isso e conquistar mais coisas esse ano"

Anos de Flamengo: "O tempo passa, cheguei com 26 anos e agora tenho 28. Extremamente feliz por tudo que venho conquistando. Nada foi fácil, tudo com muito trabalho e suor. Espero que a gente possa conquistar coisas boas para comemorar lá na frente".

Expectativa: "Expectativa melhor possível. Flamengo onde entra é para ser campeão. Isso tudo tem um preço a ser pago de dedicação e trabalho no dia a dia, comprometimento. Estamos trabalhando forte no dia a dia para conquistar muitos títulos."

Identificação: "A velocidade é uma das minhas principais características por ter a confiança, que é o segredo de tudo. Chegar a uma marca importante de 100 jogos não é fácil hoje em dia, os jogadores estão trocando de clube com rapidez. Fazer 100 jogos nesse período contando com o tempo que tive de lesão, que foi difícil. Extremamente adaptado ao clube e a cidade. Foi um casamento que deu muito certo. Espero que continue com essa felicidade daqui em diante"

Defesa de Tite: "Esse é um perfil do nosso treinador, uma equipe que leva poucos gols. Estamos nos dedicando para esse numero permanecer baixo. Temos pessoas qualificadas no meio e no ataque. Tende a sofrer menos, está sendo aliado aos fatores, um time equilibrado, na frente somos letais e atrás sem sofrer gols."

O que muda em comparação com outros treinadores: "Talvez comparar trabalhos não está no meu perfil, cada treinador tem seu estilo, não quer dizer que um esteja errado. Tite é mais conservador, joga com a linha fechada, talvez por ser do perfil dele levar gol. É um time equilibrado, por isso as coisas vem acontecendo. Não sofrer gols não quer dizer que é só a defesa, mas de todos se dedicando. Somos um clube no Carioca que tem a estatística de perde e pressiona, começa lá na frente. Quanto mais a gente tem a posse e tem essa pressão, menos vamos sofrer atrás"