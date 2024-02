Corinthians: Cássio tem trauma no quadril e será reavaliado diariamente

Do UOL, em São Paulo

O goleiro Cássio, do Corinthians, sofreu um trauma no quadril direito no empate de ontem no clássico contra o Palmeiras, pelo Paulistão.

O que aconteceu

Cássio se lesionou no lance em que foi expulso ao fazer falta em Rony. O ídolo corintiano saiu da área, se chocou com o atacante adversário e, além de ter cometido a falta, levou a pior na dividida.

Ele passará por reavaliações diárias. Na manhã de hoje, o camisa 12 já realizou tratamento com os fisioterapeutas do clube.

O goleiro é dúvida para o próximo jogo do Corinthians. O clube do Parque São Jorge volta a campo na quinta (22) para enfrentar o Cianorte, às 20h (de Brasília), fora de casa, pela 1ª rodada da Copa do Brasil. Reserva imediato, Carlos Miguel deve assumir a posição.

Outra lesão

Yuri Alberto, do Corinthians, recebe atendimento médico durante clássico com o Palmeiras Imagem: Reprodução

O Corinthians confirmou que Yuri Alberto teve uma fratura no arco costal. O atacante sofreu a lesão após levar uma joelhada do zagueiro palmeirense Murilo, que foi advertido com cartão amarelo.

O camisa 9 já deu início à recuperação. O Alvinegro paulista não estabeleceu um prazo para ele estar novamente à disposição do técnico António Oliveira.

O treino

O elenco corintiano se reapresentou hoje e deu início à preparação para a Copa do Brasil. O Corinthians ainda treina nas manhãs de amanhã e de quarta antes de viajar para Maringá (PR)

Os titulares no clássico realizaram trabalho regenerativo. Os demais jogadores participaram de uma atividade de marcação pressão e de posse de bola em espaço reduzido, além de um treino de enfrentamento.