Carille explica estratégia do Santos e projeta MorumBis lotado contra o São Bernardo

O Santos terá uma semana livre para trabalhar pela primeira vez desde o início da temporada de 2024. Em coletiva de imprensa após a derrota para o Novorizontino, o técnico Fábio Carille explicou qual será a estratégia do Peixe durante os seis dias que terá para descansar e trabalhar antes do próximo compromisso.

"A respeito do cansaço, não só o Santos, mas todas as equipes se preocupam muito com isso nesse início. Ainda bem que tivemos poucos problemas de lesão e poderemos controlar mais agora. Preciso esperar o departamento médico para começar a pensar em time ideal, mas agora temos um tempo para recuperar esses atletas, treinar taticamente e individualmente. Os primeiros treinos antes do jogo contra o Botafogo-SP, precisamos fazer meio que tudo e aí não conseguimos seguir do jeito que tem que ser. Agora, teremos jogos de semana a semana e trabalharemos. Acredito que a cada jogo, daremos uma resposta melhor", disse.

Com alguns desfalques no elenco, Carille espera que o tempo sem partidas sirva também para recuperar atletas lesionados, como os meias Cazares e Giuliano, além de ser útil para o descanso daqueles que vem atuando de modo contínuo. Para isso, portanto, o treinador santista revelou que o grupo terá folga até quarta-feira (21).

"Teremos uma reunião com o departamento médico, entender a situação do Cazares e Giuliano, qual o estágio que eles estão. Não só treinar taticamente, mas recuperar esses jogadores. Desde o Mirassol, estamos entrando no vestiário e vendo os jogadores com um desgaste muito grande pós-jogo. A preocupação com lesões e essas coisas... Ainda bem que não tivemos problema nesse jogo para que eu tenha todo mundo. Espero que todo o grupo esteja à disposição quarta-feira para deixarmos esses atletas recuperando esses dois dias, que é importante. Não só eles, mas todos nós. Do dia 20 de janeiro até hoje foram nove jogos. Vai ser muito importante a recuperação física desses atletas e também trabalhos técnicos e táticos", declarou o comandante.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o São Bernardo no Morumbis. ? pic.twitter.com/6A3lIvPA2i ? Santos FC (@SantosFC) February 18, 2024

"Existe [diferença em jogar como mandante fora da Vila Belmiro]. Aqui é a nossa casa, onde nos sentimos bem. Temos que fazer disso aqui um caldeirão, mas sabemos da força que a torcida do Santos tem em São Paulo. Já estou vendo a movimentação que estão fazendo para essa partida, esperamos estádio lotado domingo, às 11h da manhã, para jogar junto com a gente. Que façamos por merecer dentro de campo", finalizou.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.