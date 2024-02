Cameron Norrie e Thiago Wild abrem chave principal da histórica 10ª edição do Rio Open

A chave principal da histórica 10ª edição do Rio Open começa nesta segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro, com a presença do atual campeão Cameron Norrie enfrentando o boliviano Hugo Dellien na Quadra Guga Kuerten, em rodada noturna que também tem Thiago Wild contra Alejandro Tabilo.

Antes, a partida de abertura será entre o brasileiro Gustavo Heide e o chileno Tomas Barrios Vera, a partir das 16h30. A abertura dos portões será às 15h30.

O Rio Open é o único torneio ATP 500 da América do Sul e integra uma seleta lista de 13 torneios dentre os mais importantes do circuito mundial. Além do tênis, o evento também conta com diversas atrações culturais e gastronômicas, proporcionando uma experiência completa ao público.

Cameron Norrie concedeu entrevista coletiva na véspera da estreia em busca de um feito inédito, o bicampeonato da chave de simples no Rio. A estreia do britânico será diante do boliviano Hugo Dellien, adversário que o exigiu o máximo na edição do ano passado, nas quartas de final.

"É um jogador super difícil e nós tivemos em especial uma batalha aqui no ano passado, nas quartas de final. Ele gosta de jogar no saibro, é um grande jogador e acho que essas condições especialmente tornam difícil vencê-lo. Acho que vai ser uma boa partida, primeira partida para mim e espero pegar ritmo e jogar muitos pontos duros", disse.

O jogo que fecha a programação da Quadra Guga Kuerten terá o atual número 1 do Brasil, Thiago Wild, que estreia contra o chileno Alejandro Tabilo. Será o quarto duelo entre eles, com o brasileiro buscando igualar o histórico do confronto.

Felipe Meligeni é o primeiro brasileiro a furar o Qualifying

Pela primeira vez um tenista brasileiro conseguiu furar o Qualifying do Rio Open, com a vitória de Felipe Meligeni diante do argentino Juan Manuel Cerundolo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (6). A vitória que foi seguida de um abraço emocionado na mãe Paula Meligeni na Quadra Guga Kuerten ainda garantiu o número de cinco anfitriões na chave principal de simples, número recorde em dez edições.

"É especial furar o quali em casa, fiquei bem emocionado, minha família estava lá. Eu nunca tinha vencido um jogo de simples aqui no Rio e agora furei o quali, então é bem especial, uma sensação de alívio. A torcida me deu muita força quando eu precisei, estou muito contente de ter feito isso na frente dos meus amigos, da minha família, da minha equipe", disse Felipe.

"Venho trabalhando muito nisso. Estou muito contente comigo mesmo, foram dois jogos incríveis e agora to na chave principal, tudo pode acontecer. Espero fazer meu melhor", completou.

João Fonseca e Marcelo Zormann encaram favoritos nas duplas

Torneio mais importante da América do Sul, o ATP 500 carioca também terá o início da chave de duplas, que ganhou mais uma dupla após o tenista da casa João Fonseca furar o qualifying ao lado de Marcelo Zormann. Eles vão estrear contra uma das melhores duplas do mundo, formada pelos alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, respectivos números 15 e 16 do ranking ATP.