Augusto Melo se empolga com fase do Corinthians: 'Forte para disputar tudo'

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, comemorou o momento atual de reação e afirmou que o clube do Parque São Jorge "vem muito forte" em 2024.

O que aconteceu

Augusto Melo afirmou que o Alvinegro paulista está retomando a credibilidade e que "vai disputar tudo" no ano. O dirigente deu entrevista ao programa Quebrada FC, do podcast Podpah.

Ele afirmou que "ninguém vai segurar" o Corinthians quando o time entrosar. O presidente citou como exemplo o empate arrancado contra o Palmeiras e destacou a renovação do elenco para a temporada.

Vamos disputar tudo, estamos criando essa credibilidade para contratar grandes nomes. Hoje já temos um elenco muito bom, competitivo. Até entrosar, com pessoas de fora, novo treinador, precisa de treino, ganhar entrosamento. Ainda mais com a chave de ontem virada, Corinthians vem muito forte para disputar tudo.

Tivemos dificuldades no começo, por isso fizemos uma reestruturação. Se deixar o Corinthians chegar, pode ter certeza que vai ser muito difícil [segurar]. (...) Temos um dos times jovens do país. Quando entrosar, com esse gás todo, ninguém vai segurar a gente. Augusto Melo, ao Podpah

O que mais Augusto disse

Acabou a farra? "Às vezes a gente tenta corrigir algumas coisas, faz parte. Também já disse que ia acabar a farra, mas a interna, não externa. A farra interna acabou. Camarotes, cadeira..."

Ajustar a casa: "A parte administrativa que está causando problema para montar um grande time. Mesmo assim, estamos conseguindo montar um elenco bom para o Brasileirão, assim como estamos no Paulista reagindo".

Efeito Corinthians: "O Corinthians é um barril de pólvora, uma pressão todo dia. Quando se trata de Corinthians, tudo tem um efeito muito grande. Estamos no mercado, conseguindo retomar a credibilidade. Fizemos ontem um jogo fantástico, estamos conseguindo trazer essa característica de volta".

Troca de treinador: "Sempre falei que Mano não era nossa opção, tínhamos um planejamento que estamos colocando em prática agora, com treinador atualizado, agressivo, mais ofensivo, que joga para a frente. Características que tínhamos dentro de atletas que estamos contratando. Só que o Mano tinha um contrato com a gestão passada, não vou entrar no Corinthians para rasgar dinheiro".

Clube desejado: "É fantástico que, quando fala 'Corinthians', todos os atletas que conversamos pediram para jogar no clube, mesmo atravessando todas essas situação complicada, de salários, imagem, esses problemas todos. Todos esses atletas deram positivo".

Aval de António: "Contratação de Matheuzinho, António aprovou. Pedro Henrique e Coronado também, que já tinha sido contratado quando Mano era treinador. Não só Mano aprovou como fizemos scout dos jogadores, Cifut aprovou, mais uma comissão. Não é só o treinador que aprova, treinador passa e o atleta fica, temos que ter atletas com nossas características, formar um time que corresponde com amor, raça. Até agora ele não pediu ninguém, ainda esta conhecendo todo mundo que está lá, pessoal da base. Elenco bem recheado".

Interesse em Cacá: "Nome que foi ventilado, estamos com outro também, precisamos de mais zagueiros. Felix Torres é seleção, clube precisa estar atento para repor, precisamos ter dois times. Temos campeonatos pela frente, precisamos de equipe estruturada".

Dívida com a Caixa: "Estive em Brasília, em campanha a antiga gestão disse que ia quitar a arena. Da forma como foi apresentado, disseram que não tinha condições. Conversamos com presidente [da Caixa], com ministro, vamos criar um projeto de renegociação dentro das nossas condições para quitar a arena. Voltei muito feliz, levei diretor financeiro, comunicação, jurídico. Estamos elaborando um projeto palpável. Fomos conversar com a Caixa para criar um produto, trazer o torcedor junto, foi muito produtivo".