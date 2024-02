Atlético-GO anuncia contratação de atleta revelado pelo São Paulo

Nesta segunda-feira, o Atlético-GO anunciou a contratação do volante Lucas Kal, de 27 anos, para a temporada 2024. O atleta, revelado pelo São paulo, chega ao clube de Goiânia após defender o América-MG.

No currículo, além da equipe de Minas, Lucas Kal também já vestiu a camisa do Guarani e do Desportivo Nacional (POR).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atle?tico Clube Goianiense (@acgoficial)

O volante já se juntou ao restante do grupo da Copa do Brasil, que segue viagem para fazer a estreia contra o União-MT pela primeira rodada da competição. A bola rola nesta quarta-feira, às 21:30 (de Brasília), no Estádio Engenheiro Luthero Lopes.