Árbitro inventa palavra ao anunciar decisão a torcedores no México; assista

Do UOL, em São Paulo

O árbitro Luis Enrique Santander inovou ao falar uma palavra que simplesmente não existe durante Monterrey 0x0 Toluca, jogo do Campeonato Mexicano realizado ontem (assista abaixo).

O que aconteceu

O juiz assinalou pênalti cometido por Andrés Pereira, dos visitantes, em Berterame, dos donos da casa. O ato ocorreu nos minutos finais do 1° tempo.

Santander, no entanto, foi checar a jogada na cabine do VAR após ouvir a recomendação do árbitro responsável pelo vídeo.

Ele anulou a jogada e inventou uma palavra ao explicar sua decisão nos alto-falantes do estádio do Monterrey — a liga mexicana iniciou este tipo de comunicação há cerca de um mês.

"Minha decisão é impenal", disse ele ao tentar justificar o motivo de ter anulado o pênalti. Ele também retirou o cartão a Andrés Pereira e reiniciou o duelo com bola ao chão.

Depois da revisão, em campo minha decisão é de 'impenal' e sem cartão vermelho. Não foi falta. Bola ao chão Luis Enrique Santander

