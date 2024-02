Após derrota, elenco do Santos recebe folga dupla e se reapresenta na quarta-feira

O elenco do Santos recebeu folga dupla após a derrota para o Novorizontino por 2 a 1, na nona rodada do Paulistão, na Vila Belmiro. O Peixe, portanto, se reapresentará na quarta-feira.

Nesta semana livre, o Alvinegro Praiano tem como meta finalizar a recuperação de sete jogadores para o mata-mata do Paulistão. Giuliano, Jorge, Jair, Dodô e Zabala podem reforçar a equipe contra o São Bernardo.

O Cazares, por sua vez, trata uma pancada no tornozelo direito e está em um estágio de evolução menor que os demais. Outro fator que esse intervalo maior entre os jogos pode ajudar é no descanso dos jogadores, o que vem sendo criticado pelo técnico Fábio Carille, e na realização de ajustes táticos.

Garantido na liderança do Grupo A e na próxima fase do Paulistão, o Santos está com 19 pontos. O Peixe, então, está com um a mais que o Palmeiras, segundo colocado na classificação geral.

A equipe encara o São Bernardo na próxima rodada do Campeonato Paulista. A bola vai rolar às 11h (de Brasília) desse domingo, no Morumbis.