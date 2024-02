Antes da primeira convocação, Dorival encontra brasileiros na Europa: "Proximidade é muito importante"

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, encerra na próxima segunda-feira a agenda de observações na Europa. A viagem ao continente europeu foi realizada visando a primeira convocação do comandante, que estreia no comando da equipe em março, nos amistosos contra Espanha e Inglaterra. O treinador destacou a importância do diálogo e da proximidade com os jogadores.

"A dinâmica de trabalho na Seleção é diferente. Essas visitas já fazem parte da preparação da equipe. O meu principal trabalho aqui será o contato direto com o atleta. Essa proximidade é muito importante", comentou.

Dorival chegou ao continente europeu no dia 10. Além de visitar os atletas, o técnico também marcou presença em diversos jogos, tanto das principais competições nacionais, quanto da Liga dos Campeões.

"Esses dias estão sendo muito produtivos. Conversamos com muitos jogadores, ficamos sabendo de detalhes físicos, observando os treinamentos, os jogos. Isso tudo faz uma diferença grande. Já nos aproxima", contou.

Confira fotos do anúncio de Rodrigo Caetano como novo coordenador executivo geral das Seleções Masculinas! ?? ? A cerimônia teve a presença de Adriano Aro, presidente da Federação Mineira de Futebol, e de Francisco Cezário, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do... pic.twitter.com/pLxO5lOEKq ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 16, 2024

O treinador já visitou jogadores de Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Tottenham e Wolverhampton. Juntamente de sua comissão técnica, Dorival irá acompanhar nesta semana os compromissos dos brasileiros de Manchester City, Arsenal e Liverpool.

"As visitas nos ajudam a tirar dúvidas, observar os jogadores ao nosso sistema. Serve também para adaptarmos um novo atleta ao nosso sistema e para achar possíveis encaixes", disse.

Dorival enfatizou a importância das observações para os atletas. O treinador também destacou que, enquanto treinar o Brasil, visitará os clubes frequentemente.

"Eles terem essa noção de que estão sendo observados é fundamental. As visitas aos clubes são algo que vou fazer com frequência", afirmou.