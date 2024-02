Alcaraz joga tênis com governador e agradece Rio Open: 'Me sinto em casa'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Número 2 do ranking mundial, o tenista Carlos Alcaraz está no Rio de Janeiro para a disputa do Rio Open e foi recebido hoje (19) pelo governador do Estado, Cláudio Castro. Simpático, o espanhol de 20 anos jogou tênis com o político e agradeceu ao torneio, onde conquistou seu primeiro título de ATP 500 da carreira.

A verdade é que esse torneio me abriu as portas em 2020, quando eu não tinha ranking para entrar e fui convidado. Me sinto em casa aqui. Quero agradecer todo mundo por fazer um maravilhoso torneio. O que me marcou é que minha primeira vitória foi aqui no Rio. A partir desse momento, se abriram muitas boas oportunidades. Guardo bons momentos e me recordo com muito carinho

Carlos Alcaraz

Alcaraz foi recebido por autoridades do Estado e também por dirigentes do Rio Open. A cerimônia aconteceu no Palácio Laranjeiras, uma das sedes do Governo.

O espanhol não titubeou ao dizer sua meta no Rio Open: o título. Além disso, projeta uma medalha nos Jogos de Paris-2024.

Vim para ganhar o torneio. Vou trabalhar, mostrar o melhor do meu nível para levantar o título. Em 2024 tem as Olimpíadas e o objetivo é ganhar uma medalha para meu país, mas todos os torneios são emocionantes, tento viver com muita alegria. Mas as Olimpíadas, acho que para todo mundo, é especial

Carlos Alcaraz

Castro projeta ATP 1000 no Rio e brinca com paulistas

Governador Cláudio Castro (de costas) bate-bola com o tenista espanhol Carlos Alcaraz Imagem: Rio Open / Fotojump

Cláudio Castro chegou a cutucar os paulistas antes de jogar tênis com Alcaraz. Bem humorado, o governador tirou o terno e disse que "jogar de terno é coisa de paulista, e olha que eu sou paulista". O político nasceu em Santos (SP), mas se mudou para o Rio de Janeiro ainda criança.

Castro disse que Alcaraz é "mais um carioca". Ele lembrou da final do Rio Open do ano passado, quando o espanhol atuou até o fim, mesmo lesionado, algo que o governador comparou com o "espírito do carioca, que não desiste nas adversidades".

O político também explanou a meta do Rio no tênis: virar sede do ATP 1.000. Atualmente, o Rio Open faz parte do ATP 500.