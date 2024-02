Abel diz que Palmeiras tem sofrido gols "esquisitos" e cita ponto a ser corrigido defensivamente

O Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Corinthians na noite do último domingo, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Verdão vencia por 2 a 0 até os 42 minutos do segundo tempo e viu o rival empatar nos últimos instantes doas acréscimos do jogo que aconteceu na Arena Barueri.

Para o técnico Abel Ferreira, mais do que a eficácia ofensiva, a equipe precisa melhor a eficácia defensiva. Como analisado pelo treinador, o Verdão consegue ter volume de jogo, perde algumas oportunidades claras de marcar, e no fim acaba sofrendo defensivamente para segurar o resultado.

"Em 87 minutos, fomos muito contundentes, não deixamos o adversário criar, jogamos, criamos, com uma intensidade boa. É difícil explicar o que aconteceu. Não tenho razão, como vou explicar a quantidade de oportunidades que criamos e devíamos ter feito?. Em condições normais, em cinco jogos, ganha quatro e empata um, e foi o que aconteceu. Não teve nada a ver com o volume que criamos. Fizemos três, poderíamos ter feito mais, mas não fizemos e depois sofremos. Nosso problema não tem sido essa. Não estamos sem fazer gols, mas estamos sofrendo gols um pouco esquisitos. Temos que melhorar nossa eficácia defensiva. É futebol e temos que seguir", disse o treinador.

O Palmeiras abriu uma vantagem por 2 a 0, com gols de Endrick, no primeiro tempo, e Flaco López, no segundo. O final de jogo foi intenso e o Corinthians acabou com dois a menos: sem Cássio, expulso, e sem Yuri Alberto, que saiu lesionado. Mesmo assim, o Verdão não conseguiu segurar o resultado.

No primeiro gol, o adversário aproveitou um erro na saída de bola do Palmeiras e Yuri Alberto, na área, ficou livre de marcação para balançar a rede de Weverton. Depois Murilo cometeu falta no campo de defesa, próximo à área, e na cobrança, Garro fez direto.

"Estamos muito tristes, resultado é o que conta, o que fica para a história que fica. Apesar do empate e da tristeza não posso esquecer do grande jogo que fizemos. poderia ser outro resultado. O resultado toma conta dos jogadores e não ao contrário. Estamos fazendo gols e estamos sofrendo mais gols que o normal e esquisitos. A cobrança no Palmeiras é grande. Não vamos ganhar sempre e é bom que estejamos preparados para isso. Perceber o que aconteceu, se as modificações do treinador não foram as melhores, alguns posicionamentos de jogadores, concentração não foi melhor. Mas, de modo geral, gostei muito do que vi em 87 minutos, procurar que isso dure mais", finalizou.

Com 18 pontos, o Palmeiras segue na liderança do Grupo B. Água Santa (14), Ponte Preta (13) e Guarani (5), completam a chave. A equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Mirassol, em Barueri.