'Entrada do Murilo no Yuri Alberto era para expulsão', afirma Casão

O colunista Walter Casagrande analisou no Fim de Papo que o zagueiro Murilo, do Palmeiras, deveria ter sido expulso pela entrada que fraturou a costela de Yuri Alberto, do Corinthians, nos últimos minutos do Dérbi. Casão comparou o lance com a entrada de Zuñiga em Neymar que tirou o craque brasileiro da Copa de 2014.

'Não precisava o joelho nas costas': "A entrada do Murilo foi muito acima do normal, desnecessária aquela força, não precisava ter um joelho ali. Não precisava levantar o joelho e pegar na costela, nas costas do Yuri Alberto. Ele poderia chegar forte do que ele estava chegando, ele podia chegar forte no jogo, com o peito atrás, ele tinha diversas alternativas naquela jogada que não fazer aquilo que ele fez".

'Parece o lance que tirou Neymar da Copa': "Se ele chegasse inteiro na jogada, o Yuri Alberto ia ter que ficar se virando para um lado ou para o outro, e ele chegou com joelho nas costas, acho muito parecida com aquele Zuñiga, da Colômbia, com o Neymar, foi uma jogada muito parecida. O cara veio de uma distância maior, numa velocidade e num peso que pegou o Neymar no meio das costas e tirou o Neymar da Copa. O Murilo foi numa distância menor, mas ele entrou com o joelho acima da média, nas costas do Yuri Alberto".

'Klaus deveria ter expulsado o Murilo': "Qual o motivo de o Murilo entrar com o joelho nas costas do Yuri Alberto naquele momento? Achei muito forte, jogada desnecessária, vendo hoje, eu acho que o Klaus deveria ter expulsado o Murilo. Mas, lá em 2014, o Zuñiga também não foi expulso naquela partida Brasil x Colômbia, com aquela entrada criminosa que ele deu no Neymar".

