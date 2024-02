Yuri Alberto celebra empate e diz estar bem após deixar clássico com dores na costela

O atacante Yuri Alberto deixou o campo durante o clássico contra o Palmeiras neste domingo, por conta de dores na região da costela. O camisa 9 saiu do gramado chorando e gerou preocupação, mas tranquilizou os torcedores no Instagram, falando que "está bem".

"Ponto muito importante fora de casa. Equipe toda de parabéns pela entrega. Vamos juntos! Desistir nunca é opção. Corinthians até o final. Estou bem, graças a Deus", escreveu o camisa 9.

Yuri foi o autor do primeiro gol do Timão, chegando a quatro gols nos últimos cinco jogos do Estadual. Em um primeiro momento, o atleta foi diagnosticado com trauma na costela e no cotovelo, e ainda será melhor avaliado pelo departamento médico do Corinthians.

As equipes empataram em 2 a 2 o clássico deste domingo. Endrick e Flaco López abriram o placar para o Verdão, e Yuri e Rodrigo Garro deixaram tudo igual para o Timão.

